مبولحي مهدد بتضييع الكان :

بات الحارس رايس وهاب مبولحي أكبر اللاعبين المهددين بالغياب عن نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة بمصر، حسب زميله في المنتخب الحارس عز الدين دوخة، والذي ينشط معه في الدوري السعودي، ففي تصريحات إعلامية اعتبر حارس الرائد السعودي أن الإصابة التي تعرض لها مبولحي ليست سهلة بالمرة، مثلما تم تداوله في الإعلام السعودي، عقب تعرضه لكسر على مستوى اليد، خاصة أن فترة غيابه قد تصل إلى ثلاثة أشهر كاملة؟ ما يعني أن لحاقه بالكان ليس مضمونا وغيابه وارد جدا.

قد يخضع إلى عملية جراحية

بحسب دوخة دائما فمبولحي قد يضطر لإجراء عملية جراحية لأن إصابته خطيرة نوعا ما، والتخلص منها بشكل نهائي قد يضطره للخضوع إلى تدخل جراحي يبعده لفترة غير قصيرة عن الملاعب، وفي حال تأكد ذلك فإمكانية تضييع الرايس للكان وارد جدا، كما أن المستوى الذي سيقدمه زملاؤه في لقاءي غامبيا وحتى بعض اللقاءات الودية التي سيغيب عنها، سيبعده عن المكانة الأساسية للخضر التي استولى عليها منذ أزيد من ثماني سنوات.

ب-ب

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