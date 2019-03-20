منتخب تونس يفقد السخيري و الخزري أمام الخضر :

شرع المنتخب التونسي في التحضير للاستحقاقات التي تنتظره سواء كانت رسمية بخوضه لمباراة الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2019 أمام اسواتيني يوم الجمعة 22 مارس ، وكذلك المباراة الودّية ضد المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء القادم، وتلقى المدرب الجديد “لنسور قرطاج” الفرنسي آلان جيراس، ضربة قوية بعد أنباء غير سارة، تتعلق بالحالة الصحّية للثنائي إلياس السخيري ووهبي الخزري، بعدما أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، أن هذا الثنائي سيغيب بشكل رسمي عن هاتين المباراتين بسبب إصابة تعرضا لها مع أنديتهما مونبوليه وسانت إيتيان على التوالي.

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