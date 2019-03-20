منطقة مختلطة في معسكر منتخب الجزائر :

برمجت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم بدءا من الساعة الخامسة، بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، منطقة مختلطة تجمع لاعبي الخضر برجال الإعلام ، وأشار الاتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أنه جرى إعداد منطقة مختلطة، ستكون الأولى من نوعها خلال معسكر أشبال بلماضي، الجاري حاليا استعدادا لمباراتي غامبيا وتونس يومي 22 و26 مارس على التوالي.

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