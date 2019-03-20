نجم مانشستر سيتي أكبر المظلومين في البريميرليغ

كشفت صحيفة “ذا صن” عبر استفتاء خاص بها، عن قائمة اللاعبين الذي يتعرضون لظلم كبير في تقدير قيمتهم الحقيقية على أرض الملعب، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للإحصائية التي شارك فيها قراء “ذا صن”، فإن لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا يتصدر لائحة اللاعبين المظلومين إعلاميا، بعدما حاز على 22% من نسبة المشاركين في الاستفتاء.

وجاء في المركز الثاني مهاجم توتنهام، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي حصل على ما نسبته 17%، مقابل 16% لمهاجم آرسنال ألكسندر لاكازيت.

وفي المركز الرابع، جاء لاعب تشيلسي روبن لوفتوس تشيك بنسبة 13%، يليه كل من متوسط ميدان ليفربول جورجينيو فينالدوم ومهاجم وولفرهامبتون راؤول خيمينيز بنسبة 8% لكل منهما.

وحصل لاعب مانشستر سيتي فرناندينيو على ما نسبته 6%، متقدما على جناح بورنموث رايان فرايزر (4%)، ولاعب وسط واتفورد عبد الله دوكوريه (3%) وجناح بورنموث الآخر ديفيد بروكس ولاعب وسط إيفرتون إدريسا جاي (2% لكل منهما).

ويعتبر البرتغالي سيلفا من اللاعبين المؤثرين في صفوف فريقه هذا الموسم، حيث شارك في 29 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 7، كما سجل 3 أهداف وصنع اثنين في دوري الأبطال.