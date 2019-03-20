هل سيرتدي المنتخب قميص أديداس الجديد؟

عقب توقيع عقد تمويل جديد بين الاتحادية الجزائرية وشركة أديداس للعتاد الرياضي، ينتظر الجمهور الجزائري رؤية رفقاء فيغولي ببذلة جديدة تليق بسمعة المنتخب والتصميم الجديد التي وعدت الشركة بتجسيده وفق معايير دولية، بعد أن سئموا من البذلة الوحيدة التي ارتداها المنتخب لعدة سنوات دون أي تغيير في التصميم مع تغيير في اللون فقط بين الأخضر والأبيض، فالفاف في اتفاقها الأخير مع الشركة اشترطت العديد من الامتيازات وبحسب ما سرب من بنود العقد الجديد فالمنتخب سيلعب أول لقاء له لسنة 2019 بقميص جديد، ولقاء غامبيا فرصة مناسبة لاكتشاف هذا القميص، لكن كل شيء يبقى واردا وتأجيل ذلك إلى نهائيات مصر ممكن جدا.

شهر مارس قد يكون الأخير للخضر في تشاكر

ينتظر أن يغادر المنتخب الوطني ملعب تشاكر بنهاية الشهر الحالي، فبعد لعب مواجهتي غامبيا وتونس لن يكون أمام المنتخب أي تحديات باستثناء المشاركة في كان مصر وقبلها لعب بعض اللقاءات الودية، فالوزارة الوصية قررت إخراج المنتخب من البليدة نهائيا، ببرمجة لقاءات في ولايات أخرى كعنابة ووهران، كما أن قرار الوزارة جاء بناء على قرب استلام العديد من الملاعب الجديدة في النصف الثاني من السنة، حيث تعتبر الأحق باحتضان الخضر من ملعب تشاكر الذي كان حلا اضطراريا فقط.

الفاف أنفقت عليه الكثير وأغلقته في وجه الجميع

رغم أن قرار الخروج من الملعب الذي حقق فيه الخضر أهم الانجازات وشهد على أفراح الكرة الجزائرية كان منتظرا ومع هذا أنفقت الفاف أموالا كبيرة من أجل ترميمه، وهو الذي ظل مغلقا في وجه أندية البليدة، فأرضية الميدان خضعت للترميم ومعها غرف الملابس، كما خصص مبلغ مالي كبير لتحسين نوعية الإضاءة وأموال أخرى، من باب أنه سيستغل الموسم القادم من الفرق المحلية والخضر بحاجة ماسة إليه في الوقت الحالي وعدم وجود بديل رغم تجربة قسنطينة.

ب-بكوش

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