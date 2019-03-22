إدارة شالك تفكر في رفع العقوبة عن بن طالب :

كشف موقع ” دبلوي أي” الألماني أن إدارة شالك لا تحمل أي ضغينة تجاه اللاعب الجزائري نبيل بن طالب، الموقع السابق قال أن الإدارة تنوي الصفح عن اللاعب في أقرب فرصة ممكنة لكن ليس الآن، ومن المتوقع أن يغيب بن طالب لفترة من أجل تثبيت العقوبة على أن يعود في وقت لاحق من الموسم، ولم يتم الكشف عن تاريخ إعادة بن طالب للفريق الأول لكنه قريب وقريب جدا، حيث يعاني النادي من مشكلة اقترابه من منطقة الهبوط وهو في حاجة لكل لاعبيه ومنه بن طالب على الأقل لنهاية الموسم قبل بدء صفحة جديدة قد يكون فيها نبيل أول المسرحين .

لا يزال يعالج إصابة في الفخذ

ذات الموقع قال أن بن طالب ليس جاهزا لحد الآن، فرغم أنه متواجد مع الفريق الثاني إلا أن ذلك بالاسم فقط لأن نبيل يتدرب على انفراد في الوقت الحالي بسبب معاناته من مشكلة في الفخذ، ولم يشر الموقع السابق لعودة بن طالب لكنها ستكون سريعة لأن الإصابة على ما يبدو ليست خطيرة، إصابة بن طالب وعمله على العلاج منها قد يكون السبب وراء عدم استدعائه للقاء إشبيلية الودي ولو أن كثير من المواقع قالت أنه معاقب ولن يشارك حتى العفو عنه من طرف الإدارة.

بن طالب يظهر أخيرا ويكشف كل شيء بخصوص العقوبة

كشف الدولي الجزائري نبيل بن طالب أخيرا عن رأيه في العقوبة التي سلطت عليه، وتكلم أيضا عن سبب عدم تنقله لملعب فيلتينس أرينا لمشاهدة لقاء لايبزيغ الذي تسبب في عقوبته، ففي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ظهر نبيل وبين يديه توأمين وقال:” هذا هو سبب عدم ذهابي لملعب اللقاء من أجل مشاهدة لقاء لايبزيغ، منذ ثلاثة أيام وأنا كالمجنون في المستشفى، زوجتي كانت تعاني وكان لزاما علي البقاء إلى جانبها” بن طالب رزق يوم أمس بأول مواليده وهو توأم لم يظهر وجوههما، وكانت الصحافة الألمانية قد كشفت أن سبب غياب بن طالب هو تفضيله مشاهدة اللقاء في البيت وهو الأمر الذي تم نفيه بشكل قاطع.

بن طالب: “ربما أكون مخطئا لأنني لم أبلغ الإدارة”

رغم أن حجته قوية جدا، إلا أن بن طالب حمّل نفسه جزءا من المسؤولية، حيث كشف أنه ربما يكون السبب في معاقبته لأنه لم يعلم الإدارة بسبب غيابه، حيث قال أنه كان يجب عليه إرسال رسالة نصية قصيرة على الأقل للمدرب أو المدير الرياضي لتبيان حقيقة غيابه، بن طالب بذلك يكون قد تودد للإدارة وهو موقف من شأنه أن يصب في مصلحته، خاصة أنها تنوي العفو عنه، كما ذكرنا أعلاه حتى قبل ظهوره عشية أمس لتبرير غيابه.

بورقعة-ع

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