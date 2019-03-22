الخضر في لقاء شكلي لتحضير المشاركة في العرس الإفريقي

يحتضن اليوم ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة اللقاء الأخير للمنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا بمصر الصيف القادم، عندما يستضيف منتخب غامبيا بداية من الساعة التاسعة إلا الربع، في لقاء شكلي على الورق بعد أن تمكن الخضر من ضمان تأهلهم في الجولة الماضية وعودتهم بالفوز من الطوغو، لكن ورغم عدم أهمية اللقاء حسابيا يبقى مهما جدا للناخب الوطني جمال بلماضي ولعديد اللاعبين من أجل حجز مكانتهم في القائمة التي ستسافر إلى بلاد الفراعنة، فهذا التربص ولقاءي غامبيا وتونس يعتبران مفصليين في إقناع بلماضي وطاقمه.

بلماضي يريد غلق القائمة النهائية للخضر

وجه الناخب الوطني الدعوة لعديد اللاعبين الجدد من أجل تجريبهم ومنحهم فرصة إثبات أحقيتهم بتقمص ألوان الخضر قبل غلق القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في النهائيات الإفريقية الصيف القادم، حيث سيمنح الفرصة لكل اللاعبين سواء اليوم أمام غامبيا أو بعدها أمام تونس وديا، وهي الرسالة التي وصلت جيدا لرفقاء الوافد الجديد فيكتور لكحل، فمن سيخيب اليوم أمام غامبيا سيوقع على شهادة عدم اعتماده في الكان.

الفوز مهم من الجانب المعنوي وتحسين الترتيب العالمي

حتى إن كان لقاء اليوم شكليا على الورق والناخب الوطني سيتعامل معه على أساس أنه أول لقاء ودي للمنتخب من أجل تحضر المشاركة في الكان، غير أن الفوز به أكثر من ضروري وخاصة من الجانب المعنوي وإبقاء المنتخب في ديناميكية النتائج الإيجابية، وتحسين مركز الخضر في الترتيب العالمي قبل انطلاق التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 بقطر، كما أن تحقيق الفوز اليوم أمر ضروري سيجعل من المنتخب كواحد من أفضل المتأهلين والذي سيكون له تأثير على المنافسين من الجانب النفسي.

سمعة الجزائر في اللعب والفوز سيبعد كل الشائعات

يعرف الكل أن لقاء اليوم يحمل أهمية كبيرة للمنافس الذي لا يزال يملك بعض الحظوظ في التأهل، حيث يبحث عن تحقيق الفوز وانتظار تعادل البينين والطوغو يوم الأحد ليكون ثاني المتأهلين عن المجموعة، ما سيضع الخضر في حرج لو انهزموا اليوم، فالخسارة ستفتح العديد من الشائعات، وقد تصبح الجزائر في قلب الحديث عن ترتيب المباراة ومشابهها، ونحن في غنى عن كل هذا، لهذا سيرمي رفقاء محرز بكل قوة من أجل الوصول سريعا إلى شباك المنافس.

تغييرات بالجملة مرتقبة على التشكيلة الأساسية

بعد إجراء الخضر لأربعة حصص تدريبية حتى الآن، اتضح أن الناخب الوطني سيقوم بعديد التغييرات تشمل كل الخطوط بداية من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم، فبلماضي سيحدث ثورة في التشكيلة مقارنة بتلك التي واجهت الطوغو في آخر مواجهة، بما أن الهدف هو تجريب أكبر عدد من اللاعبين الجدد قبل الفصل في ضمهم إلى القائمة النهائية.

ب-بكوش

مرتبط