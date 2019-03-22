الصحافة الإيطالية تنتقد مستوى غلام :

أدلى المحلل ووكيل اللاعبين الإيطالي إينريكو فيديلي بتصريحات يوم أمس، عن مستوى بعض لاعبي نابولي، فيدلي قيم الفترة الحالية حتى التوقف الدولي والمفاجأة هو الهجوم الذي شنه على اللاعب الجزائري فوزي غلام، الوكيل الإيطالي قال:” غلام لم يعد ذلك اللاعب القوي، لم نر مستوياته التي كان يقدمها مع المدرب السابق ساري، مع ساري نابولي كان قوة ضاربة على الجهة اليسرى، الآن غلام لا يقدم مستوى جيدا”، ولم يراع هذا الأخير الظروف الصعبة التي مر عليها غلام بسبب الإصابة، فقد أجمع الكل أن مستواه ليس متراجعا والمدرب لا يريد إشراكه خوفا من تضاعف الإصابة .

فيديلي: ” بالنسبة لي وناس أحسن من أمين يونس”

بعد فراغه من غلام، انتقل إنريكو فيدلي إلى لاعبي الوسط، حيث فاجأ الجميع بانتقاد أمين يونس، هذا الأخير عائد من إصابة طويلة وقد قدم بالفعل مستويات مميزة في الفترة الأخيرة أهمها ضد أودينيزي في اللقاء الماضي، فيدلي قال أنه غير مقتنع به وأضاف:” بالنسبة لي وناس أحسن من أمين يونس، وناس لاعب مميز في توزيع اللعب” ومنذ ظهور يونس لم يعد وناس يحظى بالفرص الكافية حتى أن كثيرا من المواقع انقلبت عليه وصارت تطالب ببيعه أو إعارته .

بورقعة-ع

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