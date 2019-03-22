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المنتخب الأولمبي يباشر تحضيراته في غينيا الإستوائية :

22 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الرابطة المحترفة الأولى, الكرة الوطنية, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 28 زيارة

وصلت بعثة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة إلى العاصمة مالابو أول أمس الأربعاء من أجل المواجهة المرتقبة مع منتخب غينيا الاستوائية يوم السبت في إطار لقاء الذهاب من الدور التصفوي الثاني المؤهل إلى كان مصر والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد طوكيو، حيث باشر أشبال المدرب لودوفيك باتيلي تحضيراتهم هناك بخوض حصتين تدريبيتين على الملعب الذي سيحتضن المواجهة وكلهم عزم على العودة بنتيجة ايجابية قبل لقاء العودة تعبد لهم الطريق نحو الدور القادم، للتذكير تعرف تشكيلة المنتخب تواجد محترف مجيد وهو فريد الملالي مهاجم أونجي الفرنسي الذي استعان به باتيلي في خط الهجوم
ب-ب

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