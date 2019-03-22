برشلونة يفتح الباب أمام رحيل كوتينيو :

كشف تقرير صحفي إسباني، عن استعداد نادي برشلونة الإسباني، للتخلي عن خدمات لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، والسماح برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة مستعدة للسماح لكوتينيو بالرحيل، والاعتراف بأن الصفقة لم تنجح، بعد أن انضم قادمًا من ليفربول مقابل 120 مليون يورو، ليكون بديلا لأندريس إنييستا.

وأضافت الصحيفة “برشلونة لن يسمح لفيليب كوتينيو بمغادرة الكامب نو بأقل من 100 مليون يورو”.

وأشار التقرير، إلى أن مع انضمام فرينكي دي يونغ في الصيف المقبل، سيحتاج برشلونة للتخلي عن خدمات عدد من لاعبي خط الوسط، وكان الأقرب إيفان راكيتيتش، لكن حاليًا الأكثر احتمالا لرحيله هو فيليب كوتينيو.

ويُعتبر مانشستر يونايتد وآرسنال، من الوجهات المحتملة للنجم البرازيلي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، نظرًا لعلاقته المميزة مع مواطنه نيمار دا سيلفا.