رئيس “الكاف” متهم بقضايا فساد مالي وتحويل أموال لرؤساء اتحادات قارية :

كشف أحد المواقع الإخبارية الأمريكية المعروفة بمتابعته الدقيقة لمعاملات أكبر الشخصيات المعروفة في العالم، سواء تعلق الأمر برجال أعمال كبار، مؤسسات دولية، وحتى مسؤولين معروفين على الساحة الدولية أيضا، وهو ما يتجسد في قضية رئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد الذي تطرق الموقع الإخباري الأمريكي لبعض جوانب الفساد المالي التي تحدثت عنها العديد من الأطراف والأوساط الإعلامية من قبل.

تلاعبات فاقت قيمتها الـ20 ألف دولار

خلال المقال الطويل الذي جاء على صفحة هذا الموقع الإخباري الأمريكي والذي تناقلت العديد من الصحف العربية والعالمية ما جاء فيه، فإن الملغاشي احمد أحمد متهم بتلاعبات وفساد مالي كبير، حيث كشف ذات الموقع بأن رئيس “الكاف” قام مؤخرا فقط بصفقات مشبوهة فاقت قيمتها الـ20 ألف دولار، وهو ما يعكس حجم الفساد المالي الذي تتخبط فيه هيئة أحمد أحمد منذ اعتلاء هذا الأخير لعرش رئاسة كرة القدم بالقارة السمراء.

أموال حوّلت لحسابات بنكية خاصة برؤساء اتحادات دولية

لم يكتف الموقع بالتأكيد على أن الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، متهم بقضايا فساد مالي وعمولات مشبوهة فحسب، بل راح ليؤكد بأنه وبالدليل القاطع قام بإجراء تحويلات لمبالغ مالية قيمتها 20 ألف دولار لحسابات بنكية تهم رؤساء بعض الاتحادات القارية، وبتلاعبات في صفقات تخص القارة السمراء، متحديا صاحب المقال أن يقوم الملغاشي بالتكذيب أو الرد عليه.

قضية شركة الألبسة أكبر دليل على الفساد المالي للملغاشي

المقال الذي نشر حول الفساد المالي للملغاشي أحمد أحمد رئيس “الكاف”، تطرق إلى صفقة مشبوهة بل ومفضوحة، حيث توصلت الكونفدرالية الإفريقية بعرض من شركة خاصة للألبسة الرياضية بقيمة 312 ألف دولار، في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت بالمغرب، أي ناقص 60 في المائة من ثمن معاملات الشركة، لكن الاتحاد القاري رفض العرض لحساب آخر بقيمة مليون و195 ألف دولار، من شركة فرنسية يسيرها رومالد سيليي، وهو صديق مقرب من لويك جيراند، المرافق الشخصي لأحمد أحمد.

اسم الجامعة دائما مرتبط بقضايا فساد الملغاشي

الغريب في الأمر، أن اسم الجامعة المغربية دائما حاضر في قضايا الفساد التي يتهم بها أو بالأحرى تثبت على رئيس الكاف أحمد أحمد، وهو ما يدل على أن فعلا رئيس الاتحادية الإفريقية يقوم بالمشاركة مع صديقه المقرب فوزي لقجع بالصفقات التي تدر أرباحا على حسابيهما الشخصي قبل أي حساب آخر.

م.دحوي

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