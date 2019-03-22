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ريال مدريد يُجهز أمواله لاقتناص جوهرة برازيلية :

22 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 30 زيارة

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، إلى حسم صفقة برازيلية جديدة، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بأحد اللاعبين الواعدين للمستقبل.

وبحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن ريال مدريد مستعد لدفع 70 مليون يورو، للحصول على خدمات اللاعب رينير خيسوس، البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يلعب في الفريق الثاني لنادي فلامنغو البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن رينير خيسوس يلعب في مركز صانع الألعاب، وجذب أنظار باريس سان جيرمان وليفربول، لكن النادي الفرنسي غير مستعد لدفع هذا المبلغ للحصول على موهبة فلامنغو.

ويُعد رينير خيسوس، من أكثر اللاعبين الواعدين في البرازيل، ورغم ذلك لا زال يلعب في الفئات الصغرى مع ناديه فلامنغو.

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