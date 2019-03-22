ساني يصاب مع المنتخب الألماني ومحرز هو المستفيد :

خرج لاعب المنتخب الألماني لوروا ساني مصابا في آخر دقيقة من لقاء منتخب بلاده ألمانيا ضد صربيا سهرة الأربعاء الماضي، ساني وبحسب الإعلام الألماني تلقى ضربة قوية على مستوى الكاحل، ومن المفترض أن يقوم الطاقم الطبي بفحوصات من أجل معرفة خطورة الإصابة، وفي حال كانت خطيرة فإنه سيعود اليوم لإنجلترا لأجل مواصلة العلاج، الإصابة التي تعرض لها ساني ستكون في صالح لاعب الخضر رياض محرز، والذي سيتخلص من منافس آخر على المركز الأساسي بعد أن تخلص قبل أسابيع من البلجيكي دي بروين الذي يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ، ولو أن ساني لم يعد يدخل ضمن مخططات مدرب غوارديولا منذ أسابيع بسبب تراجع مستواه، غير أن هذه الإصابة فرصة مواتية للظفر بالمكان الأساسي لعدة لقاءات قادمة قد يستطيع فيها لاعب الخضر تغيير كل المعطيات في السيتي .

بورقعة-ع

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