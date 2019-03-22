سليماني وبن زية محرومان من التدريبات حتى في فترة التوقف الدولي :

سلطت الصحافة التركية الضوء يوم أمس على وضع الثنائي الجزائري إسلام سليماني وياسين بن زية، الصحافة التركية قالت أن ما يتعرض له الثنائي من ظلم أمر غير مبرر، فقد تفهمت في وقت سابق سبب إبعادهما عن تدريبات الفريق الأول، وقالت أنهما لا يدخلان في خطط المدرب أونال تحضيرا للقاءات في نهاية كل أسبوع، لكن كيف يفسر إبعادهما حتى اللحظة عن الفريق ؟، فالفترة الحالية هي فترة التوقف الدولي وعدد كبير من لاعبي فينرباتشي توجهوا لمنتخبات بلدانهم، كما أن سبعة لاعبين على الأقل مصابين ولم يتدربوا يوم أمس، ورغم أن الفريق الأول لم يبقى فيه إلا عدد قليل من اللاعبين، إلا أن بن زية وسليماني لم يسمح لهما بالتدرب معهم، وتدربت المجموعة وحدها في جزء من الملعب وبن زية وسليماني وحدهم في الجزء الآخر، ويتعرض الثنائي الجزائري لمعاملة أقل من يقال عنها أنها سيئة وانتقامية لأنهما رفضا الرحيل في جانفي الماضي، كلفتهما الكثير وستكلفهما تضييع المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة دون شك .

بورقعة-ع

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