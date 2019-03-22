صدام في غلطة سراي بين المدرب والإدارة بشأن فيغولي :

قالت تقارير تركية يوم أمس أن مدرب نادي غلطة سراي فاتيح تيريم يرفض رفضا قاطعا بيع اللاعب الجزائري سفيان فيغولي، تيريم بات يرى أن فيغولي عنصر أساسي في فريقه، ليس هذا وفقط بل عنصر مهم للمستقبل، أمر مثل هذا لا يتوافق ورؤى الإدارة التي سعدت لمستوى فيغولي الكبير مؤخرا استعدادا لبيعه في الصيف المقبل بأعلى الأسعار، الصحافة التركية قالت أن المدرب وضع حق الفيتو على طاولة الإدارة وطالب بإبقاء فيغولي لأطول فترة ممكنة، وهو أمر لا يبدو أنه سيتحقق، فالإدارة سائرة في مسعاها للتخلص من فيغولي وبالتالي التخلص من راتبه الضخم وهو ما سيعني تحول الأمر لمواجهة بين المدرب والإدارة لا يعلم ما هي نتائجها، ومن المعروف أن تيريم مدرب قوي الشخصية ولا يناقش في قراراته، وربما يكون فيغولي سببا في خلاف قد يفضي للطلاق بين الرجل وبين إدارة ناديه، ويقدم سفيان مستويات أكثر من باهرة، حيث تمكن من تحطيم كل أرقامه الشخصية في مشواره الرياضي سواء من خلال التهديف أو التمرير أيضا، لتنقلب الأمور رأسا على عقب للاعب كان في بداية الموسم منبوذا من المدرب والإدارة .

بورقعة-ع

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