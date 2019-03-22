عزوف جماهيري هو الأكبر في السنوات الأخيرة :

سيجد المنتخب نفسه اليوم في مواجهة غامبيا دون مساندة جماهيرية مثلما اعتاد عليه في السنوات الأخيرة بملعب تشاكر، فعملية بيع التذاكر خلال يومين عرفت عزوفا رهيبا من الجماهير ولم تبع إلا 450 تذكرة من أصل 22 ألف طبعت للمواجهة، فلقاء اليوم سيكون بمدرجات شبه شاغرة وكأنه “ويكلو” في ظل الظروف المحيطة به والتي اجتمعت كلها على شغور المدرجات، من طبيعة اللقاء إلى الظروف المناخية لتضاف إليها دعوات المقاطعة من الحراك الشعبي.

اللقاء سينقل على خمس قنوات

في ظل العزوف المتوقع اليوم، سيكون بإمكان الجمهور متابعة اللقاء على المباشر، بعد أن أكدت خمس قنوات نقله، فبالإضافة إلى القناة الأرضية، سينقل على بي إن سبورتس5، وبي إن سبورتس ماكس 4 بالفرنسية، بي إن سبورتس 8 الولايات المتحدة الأمريكية، إرينا سبور 3.

تحكيم كاميروني للمواجهة

أسندت لجنة التحكيم للاتحاد الإفريقي إدارة لقاء اليوم لطاقم تحكيم كاميروني بقيادة اليوم نيان، وهو الحكم الذي أدار عديد اللقاءات التي كان الخضر طرفا فيها، فرغم أنه مثير للجدل بقراراته، إلا أنه سيكون في مهمة سهلة اليوم نظرا لعدم أهمية المواجهة للطرف الجزائري في حسابات التأهل.

شارة القيادة بين محرز وفيغولي

في ظل غياب القائد الأول للخضر ياسين براهيمي والقائد الثاني رايس مبولحي ستكون شارة القيادة مكن نصيب محرز بنسبة كبيرة وهو الذي حملها من قبل مع بلماضي، خاصة أنه مرشح للدخول كأساسي، في حين سيكون فيغولي أيضا مرشحا لحمل شارة القيادة عل اعتباره من أقدم اللاعبين رغم تواجد حليش الذي سيبقى على كرسي البدلاء اليوم.

ب-ب

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