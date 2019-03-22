غريزمان يتفوق على بوجبا في قائمة أثرياء نجوم فرنسا :

تصدر مهاجم أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، قائمة الرياضيين الفرنسيين الأعلى أجرا في 2018، بحسب القائمة التي نشرتها صحيفة (ليكيب) الرياضية.

وعقب تجديد عقده مع الروخيبلانكوس الصيف الماضي، جاء غريزمان لأول مرة على رأس قائمة الرياضيين الفرنسيين الأعلى أجرا، ليزيح بذلك لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا من قمة التصنيف.

ووفقا لصحيفة (ليكيب)، فإن صافي أرباح المهاجم الفرنسي ارتفع من عشرة ملايين يورو إلى الضعف منذ تجديد عقده، فضلا عن الأرباح التي حققها من عقود الإعلانات، ليصل إجمالي ربحه إلى 33 مليون يورو خلال العام الماضي.

وفي المركز الثاني من هذه القائمة، جاء لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي البالغ من العمر 20 عاما، حيث قفز تسعة مراكز بفضل راتبه التصاعدي مع فريقه بالإضافة إلى أرباح الإعلانات، ما سمح له بالوصول إلى 27.7 ملايين يورو.

أما بوغبا الذي كان يتصدر القائمة العام السابق، فتراجع للمركز الثالث بـ22.1 مليون يورو، يليه كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد في المركز الرابع بـ22 مليون يورو.

أما المركز الخامس، فكان من نصيب لاعب كرة السلة، نيكولا باتوم (فريق شارلوت هورنتس) بأرباح بلغت 20.9 ملايين يورو.