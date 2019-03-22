فاران يُخبر زملاءه بمصيره في ريال مدريد :

أبلغ الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، زملاءه في غرف خلع ملابس الفريق الملكي، بقراره حول مستقبله بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية “فاران أخبر غرفة خلع الملابس برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي”.

وكانت الصحف الفرنسية قد أشارت مؤخرًا، إلى رغبة فاران في الرحيل، سعيًا نحو تغيير الأجواء والبحث عن تحديات جديدة.

وأضافت الصحيفة “هذه الأخبار لم تفاجئ اللاعبين، نظرًا لأن فاران بالفعل أخبر بعض زملائه المقربين أنه يفكر في خوض تجربة جديدة”.

وتابعت الصحيفة “زيدان هو من جلب فاران إلى ريال مدريد، ويسعى للاعتماد عليه في السنوات المقبلة، لكن إذا كان اللاعب الفرنسي يريد الرحيل، فلا يمكن لزيدان أن يمنعه”.

وفي مقابلة مع صحيفة (ليكيب)، قال المدافع صاحب الـ25 عاما “لا أريد التحدث حول هذا الأمر”، بعدما سؤل عن مستقبله مع ريال مدريد.

وأضاف فاران الذي تشير الصحيفة الفرنسية إلى أنه يفكر في الرحيل عن الملكي نهاية الموسم الجاري، “اعتدت ألا أتحدث علنا عن مستقبلي”.

وقال المدافع أن فترة الأشهر الـ9 التي مرت بين رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الماضي وعودته في مارس الجاري، “مرت وكأنها لم تكن”.

وأردف: “إنني أقدره كثيرا كإنسان وكمدير فني”، مبرزا أن زيدان “تمكن من إسكات الانتقادات بإظهار قدرته على قيادة افضل فريق بالعالم”.

وأقر فاران بأن هذا الموسم كان “معقدا” مع ناديه على المستوى الشخصي، وعزا ذلك إلى نشوة التتويج بمونديال 2018 مع منتخب فرنسا.

وانضم فاران لصفوف ريال مدريد في موسم 2011-2012، وعانى في البداية من صعوبة المنافسة مع بيبي، قبل أن يدخل التشكيلة الأساسية للملكي، علمًا بأنه يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 500 مليون يورو.