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مدرب الأرجنتين يوضح موقف إيكاردي من كوبا أمريكا

22 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 32 زيارة

كشف ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، عن موقف ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، من الانضمام لقائمة راقصي التانغو في الفترة المقبلة.

وقرر سكالوني عدم استدعاء إيكاردي لمباراتي فنزويلا والمغرب، والمقرر إقامتهما يومي 22 و26 من شهر مارس الجاري، ضمن الاستعدادات الودية للفريق قبل المشاركة في كوبا أمريكا.

وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة فنزويلا اليوم الجمعة: “تحدثت مع إيكاردي قبل إعلان قائمة الأرجنتين، وشرحت له أسباب عدم استدعائه”.

وأضاف: “ما يحدث له حاليًا يؤثر على المنتخب الوطني، لكن من الاَن وحتى بطولة كوبا أمريكا، سنراقب ما سيحدث ونرى ما إذا كنا سنستدعيه أم لا”.

وختم: “بالطبع، أمر واضح، أن ما يحدث معه الاَن ليس مناسبًا لنا”.

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