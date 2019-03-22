مدرب سبال يقرر إنهاء الموسم بفارس في الهجوم :

كشفت صحيفة الكوريري ديلو سبور أن مدرب نادي سبال قرر إنهاء الموسم بإشراك فارس في منصب مهاجم أيسر، الصحيفة الشهيرة قالت أن الأمر له عدة أسباب أبرزها إصابة اللاعب لازاري وثانيها المستوى المميز الذي قدمه فارس في هذا المركز في لقاء روما الأخير، حين خلف لازاري وأهمها هو أن فارس أصلا لاعب جناح أيسر وتم تحويله لمركز الظهير الأيسر قبل سنتين فقط، عندما وصل للفريق الأول لنادي هيلاس فيرونا، وقالت الصحيفة الإيطالية أن الفريق سيستفيد كثيرا من تكوين فارس وأيضا من قدراته البدنية الرهيبة، إذ يعتبر مميزا جدا في الارتقاء كما أنه يملك توزيعات دقيقة، في الأخير قالت الصحيفة أن فارس سيعود لمركزه الأساسي كظهير أيسر متى احتاجه النادي لكنه مبدئيا سينهي الموسم كمهاجم .

ظهيري المنتخب الوطني فارس وعطال سينهيان الموسم كمهاجمين

الحديث عن تحويل سليم فارس لمهاجم أيسر، يذكرنا بخبر آخر كنا قد أوردنا قبل أسابيع، ويخص لاعبا آخر في المنتخب الوطني وهو يوسف عطال، مدرب نيس قرر أيضا إنهاء الموسم بعطال في مركز المهاجم الأيمن، ما يعني أن الخضر باتوا يلعبون بجناحين في مركز الظهيرين وهي أمور لها إيجابياتها وأيضا سلبياتها، لأن ذلك سيساعد في اللعب الهجومي للمنتخب وسينمي قدرات اللاعبين أيضا، لكن في نفس الوقت ستكون له سلبية الفراغات التي سيتركها اللاعبان، فاللعب بعطال وفارس في خطة أربعة مدافعين ستكون مغامرة حقيقية، خاصة أمام فرق إفريقية قوية وربما المرونة وتحويل الخطة من بلماضي قد يكون الحال .

بورقعة-ع

مرتبط