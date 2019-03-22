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هازارد يسخر من خطأ كورتوا :

22 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 40 زيارة

سخر البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، من مواطنه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، بعد خطأ الأخير، خلال مواجهة روسيا، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا 2020.

وفاز الشياطين الحمر في المباراة بنتيجة (3-1)، وتسبب خطأ من كورتوا في استقبال الهدف الوحيد، حيث حاول مراوغة المهاجم، لكنه فشل وقطع دينيس تشيرشيف الكرة وسجل في الشباك الخالية.

وقال هازارد، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” الإنجليزية: “كورتوا يشاهد الكثير من مقاطع الفيديو لي ولمراوغاتي ويحاول تقليدي”.

وأضاف: “المشكلة هي أنه أطول مني، ولذلك الأمر ليس سهلا عليه”.

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