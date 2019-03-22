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Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Group I - Belgium v Russia - King Baudouin Stadium, Brussels, Belgium - March 21, 2019 Belgium's Eden Hazard celebrates scoring their third goal REUTERS/Francois Lenoir

هازارد يُغازل زيدان برسالة واضحة :

22 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 22 زيارة

كشف البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، أنه مارس كرة القدم بسبب حبه للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد.

وقال هازارد، خلال تصريحاته لقناة “RTBF” البلجيكية، ردًا على المقارنة بين زيدان ومدربه الحالي في المنتخب روبيرتو مارتينيز: “كلاعب أعتقد لا يوجد مقارنة، فأنا لدي الكثير من الاحترام لزيدان حيث كان مثلي الأعلى وبسببه مارست كرة القدم”.

وأضاف: “لكن بفضل الانتصارات التي حققتها مع مارتينيز سأختاره”.

وفي هذا الصدد، علقت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن هذه التصريحات تُعد رسالة وإشارة جديدة من هازارد لمدرب الميرنغي.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في صيف 2020، ورفض تجديد عقده مع البلوز، وصرح في أكثر من مناسبة بأنه يحلم بارتداء قميص ريال مدريد.

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