إنتر ميلان يصارع جوفنتوس على بيرلو الجديد :

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن إنتر ميلان دخل في تحدٍ مع جوفنتوس، من أجل الحصول على خدمات أندريا بيرلو الجديد.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إنتر ميلان ينوي التقدم بعرض مغرٍ، للتفوق على جوفنتوس في سباق ضم الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب وسط بيريشيا، والمقلب ببيرلو الجديد.

ويطلب بيريشيا الحصول على 30 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الشاب، ويعد جوفنتوس في مقدمة الأندية الراغبة في ضم تونالي.

واجتمع فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لجوفنتوس، بممثلي تونالي، إلا أن الأخير يخشى أن يصبح مجرد بديل في صفوف السيدة العجوز.

وعلى الجانب الآخر، فإن جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، أرسل كشافين لمشاهدة اللاعب، كما أنه ينوي إغراء بيريشيا عن طريق ضم تونالي مع السماح له بلعب موسم إضافي رفقة فريقه الحالي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن سعر تونالي يزيد أسبوعًا تلو الآخر، بسبب الموهبة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، بالإضافة إلى أنه انضم إلى صفوف الأزوري رغم أن فريقه يلعب في الدرجة الثانية.