الموهبة بلال براهيمي يرفض التجديد في ميدلسبرا وعدة أندية تريده :

كشف موقع “تيم تالك” في خبر حصري أن الموهبة الجزائرية بلال براهيمي يرفض التجديد في ناديه الحالي ميدسلبرا الناشط في الدرجة الثانية الإنجليزية، براهيمي صاحب الـ18 سنة فقط لم يلعب كثيرا هذا الموسم مع الفريق الأول، ويرغب في استثمار السمعة التي امتلكها من أجل التوقيع في نادي أكبر، التقرير الإنجليزي قال أن عدة أندية تريد التعاقد معه في الوقت الحالي، ومن هنا ولغاية بداية فترة التحويلات سيوقع لنادي جديد .

ران الفرنسي الأقرب لضمه وليفربول ونيوكاسل على الخط

ذات التقارير تكلمت عن أهم العروض التي وصلت اللاعب الجزائري، والتي شجعته على رفض التجديد في ناديه الحالي، حيث كشف أن نادي ران الفرنسي قدم له عرضا رسميا وللفريق الأول وليس للفريق الثاني، ويعتبر حاليا النادي الأقرب لأجل ضمه لكن هذا لا يعني شيئا لان أندية كبيرة على غرار ليفربول ونيوكاسل تريده أيضا معها في الفريق الثاني وربما ترقيه مستقبلا في حال التألق، ويبلغ براهيمي من العمر 18 سنة فقط وهو من أهم المواهب الصاعدة في إنجلترا .

بورقعة-ع

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