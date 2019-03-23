بن ناصر أحسن لاعب في إيمبولي عن شهري جانفي وفيفري الماضيين :

فاز الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بجائزة أحسن لاعب في ناديه إيمبولي عن الشهرين الماضيين جانفي وفيفري، ونال الدولي الجزائري أعلى نسبة من بين زملائه الخمسة الذين تنافسوا معه على الجائزة وبلغت 36 بالمائة، بن ناصر قدم مستويات كبيرة في الشهرين الماضيين، رغم أن ناديه لم يحقق فيهما نتائج مميزة، حيث كان في كل مرة من نقاط الضوء في اللقاءات وهو ما دفع بأنصار النادي لاختياره، وتقام دوريا كل شهرين جائزة أحسن لاعب في النادي وذلك برعاية راديو أومري المحلي في توسكانا وأيضا موقع “بيانتا إيمبولي” المقرب من النادي .

سيستلم جائزته بعد عودته من الجزائر

بحسب راديو “أومري” فإن بن ناصر سيحظى يحفل بسيط من أجل تتويجه أحسن لاعب في الشهرين الماضيين، لكن حين عودته من الجزائر، حيث يقضي أيام التوقف الدولي مع المنتخب الوطني، ذات المصدر قال أن بن ناصر ستقدم له جائزة من الراعي الرسمي للمنافسة وهو بنك ” بانكا ألتا توكسانا” وهو من رعاة الفريق، يشار إلى أن بن ناصر توج بهذه الجائزة في وقت سابق من الموسم، وهذه هي ثاني مرة، ما يؤكد أن مستواه مميز وثابت أيضا، كما أنها ستحفزه على الثبات في مستواه ولما لا تقديم مستويات أكبر ومساعدة ناديه على البقاء قبل تغيير الوجهة نحو ناد إيطالي أكبر الصيف القادم، وهو المتواجد في مفكرة كبار الكالتشيو على غرار نابولي الأقرب لضمه، وروما في انتظار دخول أندية جديدة على خط المنافسة للظفر بخدماته .

بورقعة-ع

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