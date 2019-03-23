تحركات سرية للإطاحة بزطشي من على رأس الفاف :

كشفت مصادر مطلعة أن تحركات مكثفة تقوم بها بعض الأطراف الفاعلة في محيط كرة القدم من أجل سحب البساط من تحت الرئيس الحالي للفاف خير الدين زطشي، الذي لا يزال المعارضون له يعتبرونه رئيسا غير شرعيا ونصب بقوة من قبل الوصاية في عهد الوزير السابق الهادي ولد علي، حيث يدور حديث على أن زطشي سيكتفي بعامين فقط من التسيير ولن يكمل العهدة الأولمبية، كما أن الرجل زج باسمه في الحراك الشعبي من أجل رحيله باعتباره وجه من وجوه النظام الحالي.

تحضير لسحب الثقة منه قريبا

يعمل المعارضون لزطشي على سحب الثقة منه خلال الجمعية العامة القادمة للفاف والتي سيعرض فيها تقريره المالي والأدبي للسنة الثانية له على رأس الاتحادية، وفي حال فشلوا خلال الجمعية العامة سيدعون إلى جمعية عادية استثنائية بعد نهاية كأس أمم إفريقيا القادمة لسحب الثقة منه، خاصة أن ذلك الوقت قد يعرف التغيير على مستوى النظام الحالي الذي جاء به والأكيد أن رياح التغيير ستهب على جميع القطاعات وكرسي زطشي أكبر المهددين بالسقوط.

تسريب وثيقة تدخل الوزارة في تنصيبه ليس بريء

ظلت الوثيقة التي تؤكد فرض الوزارة بقيادة ولد علي سابقا لزطشي على رأس الفاف محفوظة في خانة سري للغاية، وهي الوثيقة التي استعملها بعض رؤساء الأندية للتهجم على الفاف والتهديد بكشف المستور الذي قد يؤدي إلى معاقبة الجزائر من قبل الفيفا، دون تحرك من زطشي الذي يعرف جيدا أنه نصب بطريقة غير شرعية، لكن تسريبها في هذا التوقيت وما حدث له في ملعب وهران أول أمس غير بريء على الإطلاق.

أطراف تستغل الحراك الشعبي للإطاحة بزطشي

تسريب الوثيقة وما حدث في ملعب وهران من تهجم عليه تقف وراءه عديد الأطراف التي تتحرك بقوة هذه الأيام مستغلة الحراك الشعبي للإطاحة بزطشي من على رأس مبني دالي إبراهيم، فالوقت حسبها جد مناسب لإبعاد الرئيس غير الشرعي والعودة من جديد إلى انتخابات نزيهة بعيدة عن ضغط الوزارة التي أبعدت روراوة تطبيقا لأجندة سياسية بامتياز، كما أن الإعلام الذي كان يدعم زطشي تخلى عنه مؤخرا وهو حاليا يخدم الأطراف التي تسعى لإبعاده في مخطط يؤكد أن أيام الرجل أصبحت معدودات.

ب- بكوش

مرتبط