زغبة: ” نملك من يخلف مبولحي بكل جدارة وبلماضي مدرب محترف”

أكد الحارس مصطفى زغبة والذي غادر تربص الخضر بداعي الإصابة التي تعرض لها على مستوى اليد في تصريحات إعلامية أن إصابته لا تدعو للقلق، بما أنها ليست خطيرة وهو يحتاج فقط لأيام من الراحة، كما تحدث زغبة عن المدرب جمال بلماضي والهدف من المشاركة في الكان القادمة وهنا قال: ” بلماضي يقوم بعمل كبير وهو مدرب مقتدر، نهدف من خلال المشاركة في كان مصر إلى إسعاد الشعب الجزائري الذي ينتظرنا ويتابعنا بشغف كبير”.

” لا خوف على مرمى الخضر بوجود حراس مميزين”

بعدها تحدث حارس وفاق سطيف عن الأجواء التي تسود المنتخب رغم التغييرات العديدة التي شهدها منذ قدوم بلماضي وكذلك غياب الرايس مبولحي ومدى تأثر حراسة مرمى الخضر في غيابه وهنا قال زغبة: ” أجواء أخوية تسود داخل المجموعة والكل يعمل على تقديم المساعدة، وحراسة مرمى الخضر لا خوف عليها بما أن هناك حراس مميزين قادرين على خلافته بامتياز”.

ب-ب

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