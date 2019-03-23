فاران يرد علي الشائعات المتعلقة بمستقبله :

أكد رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد ومنتخب فرنسا، أن موقفه واضح وصريح بشأن مصيره مع النادي الملكي الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2022.

وقال فاران، في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب”: “لقد تشائعات كثيرة حولي في الفترة الأخيرة، رغم أنني شخص متحفظ”.

وأضاف بعد فوز الديوك على مولدوفا 4-1 في تصفيات يورو 2020 أمس: “هناك اتجاه لتحريف تصريحات بسيطة لي وتشويهها ومنحها تفسيرات أخرى خاصة في إسبانيا”.

وتابع: “لقد بذلت أقصى جهد بقميص فريقي، التحدي دائم في ريال مدريد، ولا أشعر بأي صداع بهذا الشأن”.

وأشار المدافع الدولي: “أعلم تماما المستوى الذي قدمته والأزمات التي عانى منها الفريق طوال هذا الموسم الصعب، ولكن ذلك أمر وارد في حياة لاعب كرة القدم الذي يلعب في مستويات كبيرة”.

واستدرك في ختام تصريحاته: “ولكن هذا لا يعني أنني لست سعيدا بتواجدي في صفوف ريال مدريد”.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد قالت أمس: “فاران أخبر غرفة خلع الملابس بريال مدريد برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي”.

كما تحدثت تقارير أخرى عن رغبة فاران في خوض تجربة جديدة بالموسم المقبل، وسط اهتمام عدد من كبار أوروبا بضمه كمانشستر يونايتد وليفربول وباريس سان جيرمان.