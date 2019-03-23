فارس محل اهتمام ميلان الإيطالي :

بعد تألقه جولة بعد أخرى حظي الدولي الجزائري محمد فارس باهتمام متزايد من عدة أندية، موقع “توتو ميركاتو واب” الإيطالي كشف أن إدارة ميلان ترغب أيضا في ضمه الموسم المقبل، وكشف الموقع السابق أن ميلان سيكون في منافسة شرسة مع عدة أندية على رأسها نادي نابولي الذي يصر على ضمه إضافة إلى نادي إشبيلية الذي يعتبر الوحيد الذي ربط اتصالات أولية مع إدارة ناديه سبال، ويقدم فارس مستويات باهرة جدا في الجولات الأخيرة جعلته هدفا لواحد من أعرق وأكثر فرق العالم تتويجا بالألقاب .

إدارة ميلان راقبت اللاعب في عدة مناسبات ماضية

التقارير الإيطالية كشفت أن اهتمام إدارة ميلان بضم فارس يأتي بعد اقتناعها بالقدرات التي يملكها، الدولي الجزائري قدم مستويات كبيرة في اللقاءات الأخيرة ومن حسن حظه أن بعض كشافة ميلان تواجدوا في مدرجات الملعب من أجل رؤيته خصيصا، كشافة الميلان أعجبوا كثيرا بفارس ويكونون قد نقلوا عنه تقرير مميز جدا للمدرب غاتوزو الذي أعطى الضوء الأخضر من أجل ضمه، وقدم فارس في آخر ثلاث لقاءت مستويات باهرة، آخرها ضد روما حين اختير رجلا للقاء .

ميلان يضم ظهير أيسر عالمي والمنافسة لن تكون سهلة

الحديث عن ميلان ونابولي وأيضا إشبيلية يعني أن مستوى فارس مميز ويمكنه اللعب في مستوى أعلى لكن المأمورية ستكون أصعب بكثير مما هي عليه حاليا في ناديه سبال، فلو افترضنا أن فارس يتنقل لميلان الموسم المقبل فإن ذلك لا يعني مشاركته كأساسي لأن ميلان يضم ظهير أيسر عاملي وهو السويسري رودريغاز، لاعب الخضر وبكل تأكيد سيبدأ الموسم من على دكة البدلاء على أن يكون مقاتلا على مركز أساسي في أطوار الموسم، نفس الشيء بالنسبة لنابولي وأيضا إشبيلية وأي نادي أوربي كبير آخر، لأن الأندية الكبيرة تضم دائما لاعبين على الأقل مميزين في كل منصب .

بورقعة-ع

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