كالياري يؤكد اهتمام نابولي وتشيلسي بموهبة إيطالية :

أكد توماسو جوليني، رئيس كالياري، اهتمام بعض الأندية الأوروبية بالتعاقد مع موهبة الفريق، منذ فترة الانتقالات الشتوية وحتى الآن.

وقال جوليني، إن نيكولو باريلا، لاعب الفريق، يعد مطمعًا لنابولي وتشيلسي، بجانب وجود اهتمام بسيط من قبل إنتر ميلان.

وأضاف جوليني، في تصريحات لصحيفة “كوريري ديللو سبورت”: “باريلا لم يكن قريبًا أبدًا من الرحيل في جانفي الماضي”.

وتابع ” لا يمكنني أن أنكر وجود اهتمام ملموس من قبل نابولي في الشتاء الماضي، ماوريسيو ساري أيضًا أراد باريلا في تشيلسي، أما بالنسبة لإنتر، فكانت مجرد محادثة، لا شئ أكثر من ذلك”.

وسئل رئيس كالياري عن سعر باريلا، لاسيما وأن تقارير صحفية أشارت إلى أنه قد يرحل مقابل 45 إلى 50 مليون يورو.

وفي هذا الصدد، قال: “ربما سيكلف الأمر أكثر من ذلك، لا أعرف ما يخبئه المستقبل له، لكنه لاعب يمكنه أن ينمو أكثر من ذلك بكثير، نأمل أن يتمكن من الاستمرار في ارتداء قميص كالياري”.

وختم “باريلا يذكرني برادجا ناينغولان، لكن نيكولو موهوب أكثر من رادجا”.