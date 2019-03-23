لويس فيليبي فييرا: فيليكس أفضل برتغالي بعد رونالدو

أكد لويس فيليبي فييرا، رئيس نادي بنفيكا، أن الحديث عن مواهب الفريق البرتغالي، أمر يسعده ويدل على أن مشروع المراهنة على اللاعبين الشباب يحقق النتائج المرجوة.

وقال فييرا، في تصريحات أبرزتها صحيفة “توتو سبورت”: “هل يصبح جواو فيليكس، كريستيانو جديد؟ هناك شيء واحد مؤكد، هو أن جواو هو واحد من أفضل المواهب التي أنتجتها الكرة البرتغالية بعد رونالدو”.

وأضاف: “هل تتوقع أن يدفع جوفنتوس وريال مدريد 120 مليون لضم فيليكس؟ عليك أن تسألهما، في هذه اللحظة نحن لسنا مهتمين ببيعه، وسنرفع قريبًا قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب”.

وواصل: “فيليكس لديه أسلوب فني مذهل، إنه سريع وذكي جدًا، وهو فتى جيد، ويظهر أن لديه قيم مهمة تجعلني فخور جدًا به”.

وتطرق فييرا للحديث عن موقف بنفيكا من رغبة جوفنتوس في ضم جواو فيليكس وروبن دياز.

وصرح: “إنه ليس الوقت ولا المناسبة الصحيحة للحديث عن هذه الأشياء، سيظهر ذلك في المستقبل. روبن دياز في الـ21 من عمره، وفي مركزه هو واحد من الأفضل في العالم، ستكون لديه مسيرة رائعة، وأود أن يصبح قائدنا بالسنوات المقبلة”.