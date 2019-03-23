مبولحي يجري عملية جراحية ناجحة وحظوظه في اللحاق بـ”الكان” كبيرة :

كما أعلن عنه نادي الاتفاق سابقا، خضع الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي يوم الخميس الماضي لعملية جراحية في مكان الإصابة التي يعاني منها، مبولحي كان بحاجة لهذه الجراحة من أجل تجاوز الإصابة التي كان يعاني منها، وتواجد مبولحي منذ بضعة أيام في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يكون قد خضع للجراحة على أمل أن تكون ناجحة كما وصفت ولا يعاني الرايس من أي مضاعفات بعد ذلك، مبولحي وكما هو معلوم، يعاني من كسر وخلع في إبهام يده اليمنى وهي الإصابة التي تعرض لها في لقاء الشباب يوم الجمعة الماضي .

يحتاج لأربعة أسابيع من أجل التعافي فقط ولا خوف على مشاركته في الكان

عكس الأخبار الأخيرة التي حذرت من طول غيابه وإمكانية غيابه عن الكان، جاءت الأخبار الأخير حول إصابة مبولحي أكثر من مطمئنة، حيث سيغيب الحارس الجزائري لفترة أربعة أسابيع فقط، على أن يعود بعدها للتدريبات بشكل عادي، مبولحي مطالب بالحذر في فترة عودته لأن الإصابة أتت في اليد وهو حارس مرمى، ما يعني أن خطر عودة الإصابة وارد ووارد جدا، لكن رغم ذلك فإن عودة مبولحي للتدريبات قبل بداية تربص الخضر الذي سيسبق الكان أكثر من أكيدة، ورغم أنه لن يستطيع اللحاق بأي لقاء في الدوري ( مبدئيا ) إلا أن الناخب الوطني سيسعى لتجهيز الرايس في اللقاءات الودية، التي من المفترض أن تبرمج قبل بداية منافسة كأس إفريقيا .

الصحافة السعودية تتحدث عن إمكانية سقوط الاتفاق بسبب غياب مبولحي

رغم أن وضع نادي الاتفاق في سلم ترتيب الدوري السعودي ليس حرجا جدا، إلا أن الإعلام السعودي بدأ يتكلم يوم أمس عن إمكانية هبوط الفريق للقسم الأسفل، نادي الاتفاق تنتظره مقابلات جد صعبة، كما أن المنافسين على البقاء أقوياء جدا وعلى رأسهم نادي الاتحاد والرائد والباطن، الحديث عن هبوط الاتفاق لم يكن مطروحا سوى في الجولات الأخيرة مع تردي نتائج الفريق، وازدادت الأمور سوءا بغياب مبولحي حتى نهاية الموسم، حيث كشفت تقارير يوم أمس أن دفاع الاتفاق بغياب مبولحي سيكون مكشوفا وسيتلقى الكثير من الأهداف، وبما أن الهجوم سيء ولا يسجل فإن النادي مهدد بخسارة أكبر عدد من اللقاءات، وربما التواجد في مركز ضمن المركزين الأخيرين قبل نهاية الدوري المنتظم .

بورقعة-ع

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