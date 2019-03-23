محرز مهدد بفقدان مكانته كأغلى لاعب إفريقي :

يسير الدولي الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز إلى فقدان مكانته كأغلى لاعب في تاريخ إفريقيا حاليا وهو الذي انتقل إلى بطل البريمرليغ الصيف الماضي قادما من نادي ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني أي قرابة 70 مليون أورو، بعد أن تداولت تقارير إعلامية ألمانية وفرنسية قرب اتفاق نادي بايرن ميونيخ مع نادي ليل الفرنسي على تحويل مهاجمه الإيفواري نيكولاس بيبي مقابل 80 مليون أورو، أي بزيادة 10 ملايين على صفقة محرز ليصبح بذلك أغلى لاعب إفريقي ما لم تكن هناك صفقات مدوية للاعبين الأفارقة المتألقين حاليا في مختلف البطولات الأوربية على غرار ماني وصلاح والمدافع كوليبالي.

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