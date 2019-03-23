مدرب ليستر سيتي يؤكد أن غزال لاعب غير مفيد :

قالت صحيفة “ليستر سيتي ميركوري” المقربة جدا من إدارة النادي وأقوى المصادر بخصوص أخبار ليستر، أن قرارا اتخذ بشأن لاعب الخضر رشيد غزال، حيث كشفت أن المدرب و منذ وصوله للنادي قام بجمع المعلومات عن كل اللاعبين وقام أيضا بدراسة كل أرقامهم، الصحيفة السابقة قالت أن الأمر لا يتعلق بالموسم الحالي بل بالمقبل، حيث تبين له أن غزال لن يفيده كثيرا في خططه وأن رحيله سيكون في فائدة الجميع، وكانت عديد المصادر الإنجليزية قد كشفت في وقت سابق أن مستقبل غزال سيكون خارج ليستر سيتي، لكن أن تأتي صحيفة الميركوري بهذا الخبر فهو التأكيد بعينه .

حالة واحدة لبقاء غزال في ليستر سيتي

رغم أن صحيفة “ليستر ميركوري” قد أكدت عدم اقتناع المدرب الجديد برندون روجرز بإمكانيات غزال وعدم ملاءمته لخططه، إلا أنها أكدت أن بقاءه أو رحيله سيتعلق بأمور أخرى أيضا، إدارة ليستر ستقيم الموسم الحالي وستعمل على ضم لاعبين بدلاء، ومركز الجناحين أهم مركز لتدعيمه لكن قد يحدث وأن تفشل الإدارة في ضم اللاعبين المرغوبين، وهو أمر سيكون في صالح غزال لكنه لن يكون كافيا لإبقائه، لأن بقاءه سيتعلق أولا بعدم القيام بتدعيمات وثانيا بإبقاء اللاعبين الحاليين، حيث كشفت التقارير الإنجليزية أن كبار إنجلترا يراقبون مواهب ليستر سيتي، وعلى رأسهم غراي وماديسون والنادي سيرفض بيعهم إلا في حال اضطر لذلك وهنا يمكن للقادم من موناكو المواصلة في البريميرليغ التي لم يجد ضالته فيها رغم الفرص العديدة التي منحت له مع المدرب السابق للنادي الفرنسي كلود بويال .

بورقعة-ع

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