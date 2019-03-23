مقاطعة تاريخية لآخر مباراة رسمية في عهد الدولة “البوتفليقية” :

اجتمعت الظروف أمس لتبصم على مقاطعة تاريخية للجمهور الجزائري للقاء رسمي للمنتخب الوطني الذي واجه منتخب غامبيا امس في ختام التصفيات المؤهلة إلى كان مصر الصيف القادم، فلأول مرة في تاريخ المنتخب يلعب بمدرجات شبه شاغرة في ملعب تشاكر الذي كان في وقت قريب يمتلأ ساعات قبل توقيت المواجهة، فالشارع الجزائري لبى نداء المقاطعة لإيصال رسالة للعالم بأن الشعب له مباراة مصيرية ضد النظام ووجب الفوز بها في الوقت الأصلي ودون تمديد، والعودة إلى المدرجات لن تكون إلا بعد إنهاء المهمة بنجاح والموعد سيكون في اللقاءات الودية لتحضير المشاركة في الكان.

الحراك الشعبي وتغيير الواقع السياسي أهم من مشاهدة المنتخب الغامبي

لقيت حملة المقاطعة للقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي استجابة منقطة النظير من قبل الجمهور الجزائري الذي فضل مواصلة الحراك الشعبي لإسقاط النظام الحالي في لقاء مصيري واهم من مواجهة الخضر في مواجهة المنتخب الغامبي، فلأول مرة في تاريخ لقاءات الخضر يتم بيع أقل من ألف تذكرة للقاء مصيري في ملعب تشاكر، وهو ما فاجئ المنظمين الذين طبعوا 22 ألف تذكرة سيتم الاحتفاظ بها كشواهد على اكبر مقاطعة تاريخية لآخر مباراة رسمية في تاريخ الدولة “البوتفليقية”.

عدم أهمية اللقاء، طبيعة المنافس والأحوال الجوية زادوا من حدة العزوف

إضافة إلى حملة المقاطعة بسبب الحراك الشعبي، لعبت عوامل أخرى لجعل العزوف تاريخي، فاللقاء دون أهمية للخضر الذين تأهلوا قبل لقاء المنتخب الغامبي ولعبوا لقاء في شكل ودي، كما أن المنافس متواضع ولا يملك اسما بين كبار القارة ليحفز الأنصار على رؤية لاعبيه، دون نسيان الأحوال الجوية وتوقيت اللقاء، كل هذا جعل الجمهور ضل الشاشة الصغيرة بعد جمعة جديدة من الحراك.

حليش: “نحترم رأي الشعب وتمنينا حضورهم لتخفيف الضغط عنهم”

أكد لاعب الخضر رفيق حليش أنه يحترم أراء الشعب الجزائري في مقاطعة اللقاء معتبرا أنهم من الشعب، كما أن اللقاء ليس مصيري ليحتاج فيه اللاعبون لدعم الأنصار، لكنه بالمقابل تمنى إن كانت الجماهير حاضرة من أجل تخفيف الضغوط التي تعيشها وقال حليش: “نحن من الشعب وإلى الشعب ونضم صوتنا لهم ونلعب للجزائر بشعبها من اجله، فمقاطتعه للمواجهة نحترمها ونحن ندعم الحراك الذي نتمنى أن يخرج بالجزائر إلى الأحسن”.

لاعبو المنتخب: “لا للعهدة الخامسة وصوتنا من صوت الشعب”

أيد لاعبو المنتخب الوطني عن رأيهم بخصوص الحراك الذي يعرفه الشارع الجزائري ضد النظام الحالي، حيث عبر اللاعبون من مركز سيدي موسى وقبل اللقاء عن وقوفهم إلى جانب الشعب الجزائري في صورة كل من بونجاح وبلعمري، إضافة إلى دوخة الذين أكدوا ضم صوتهم إلى صوت الشعب الجزائري، وهو الحال في تغريدة بلايلي الذي وضع صورة له إلى جانبه كل من درفلو، بن خماسة، عبد اللاوي، نعيجي وعطال مرفوقة بعبارة “لا للعهدة الخامسة”.

ب-بكوش

مرتبط