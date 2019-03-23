ميسي يتحرك في الخفاء نحو رغبة بيكهام :

يتحرك ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني في الخفاء، تحسبا للرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني في أي وقت.

وكشف غونزالو مارتينيز، لاعب منتخب الأرجنتين وأتلانتا يونايتد، أن ميسي استفسر منه خلال معسكر التانغو في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل ودية فنزويلا، عن أجواء الدوري الأمريكي.

وقال مارتينيز في حوار مع شبكة “تي واي سي سبورتس” الأرجنتينية: “سعدت للغاية بالتواجد مع ميسي في المنتخب، لقد تفاجأت بشخصيته الرائعة، فلم أكن أعرفه من قبل”.

وأضاف: “لقد قيل لي إن ليونيل ميسي شخص جيد، لقد تحدث معي في المعسكر وسألني عن أجواء الدوري الأمريكي، وكرر نفس الأمر مع لاعبين آخرين بصفوف المنتخب، لقد أثبت أنه شخصية مميزة”.

من جانبه اعتبر موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي، أن هذه التصريحات تؤكد استجابة ميسي لفكرة اللعب في دوري المحترفين الأمريكي.

ولفتت إلى أن ديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي الأمريكي، صرح بأنه يأمل في إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى الفريق في المستقبل.