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نجم جوفنتوس على رأس قائمة أحلام ميلان لتعويض سوسو :

23 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 37 زيارة

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن ميلان يستهدف التعاقد مع نجم جوفنتوس، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للإسباني سوسو لاعب الروسونيري، في الصيف المقبل.

ووفقًا لموقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، فإن سوسو قريب من الرحيل عن الروسونيري، في ظل وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 40 مليون يورو.

وأكد الموقع الإيطالي أن آرسنال على رأس الأندية الراغبة في ضم سوسو، ولذلك فإن ميلان يبحث من الآن عن بديل محتمل.

وأشار إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لميلان، يضع مواطنه دوغلاس كوستا نجم جوفنتوس على رأس قائمة أحلامه لتعويض سوسو.

وأوضح أن قيمة انتقال كوستا من جوفنتوس إلى ميلان قد تبلغ 60 مليون يورو، بعد أن دفعت إدارة السيدة العجوز 45 مليونًا للحصول على خدماته من بايرن ميونخ.

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