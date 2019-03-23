كشف الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني، كواليس الدعوة التي تلقاها من رئيس ناديه، أولي هونيس، في وقت سابق.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، قال كومان: “قبل عدة أشهر، دعاني هونيس لمنزله، وهو ما جعلنا نتعرف على بعضنا بشكل أفضل، بعدما تبادلنا الأفكار فيما بيننا”.

وأضاف: “كانت الأجواء إيجابية للغاية، كما أنه أعد لنا بعض الأطباق البافارية اللذيذة”.

وأكد الدولي الفرنسي أنه فهم بعد هذا اللقاء سر وصف الكثيرين للنادي البافاري بأنه بمثابة العائلة، مضيفًا: “لقد وعدني بالوقوف إلى جانبي طوال الوقت، طالما منحت الفريق كل ما لدي، وبعد المحادثة أصبحت بحالة أفضل”.

يذكر أن كومان عانى من إصابات عديدة طوال الأشهر الماضية، ما أدى لخوضه 13 مباراة فقط بالبوندسليغا هذا الموسم.