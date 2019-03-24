أومتيتي يدلي باعتراف مثير :

كشف صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ومنتخب فرنسا، عن مفاجأة تخص مشاركته مع الديوك في التتويج بكأس العالم الأخيرة، صيف العام الماضي في روسيا.

وأكد أومتيتي في تصريحات لبرنامج تيليفوت بقناة TF1 الفرنسية: “نعم خاطرت بمشاركتي في كأس العالم وأنا مصاب، لكنها بطولة تقام كل 4 سنوات، لذا كنت مجبرا على المشاركة بها، لذا الأمور معقدة بالنسبة لي هذا الموسم، ولست نادما على ما فعلته”.

وأضاف مدافع البارسا: “حالتي جيدة، وأسعى لاستعادة لياقتي بعد غيابي عن الملاعب لأشهر بسبب الإصابة، فالأمر صعب لحد كبير، إلا أنني أشعر بتحسن شديد كلما شاركت في المباريات بانتظام”.

وأشار إلى أنه جاهز للمشاركة في مباراة فرنسا وأيسلندا، غدًا الإثنين، في تصفيات يورو 2020، مؤكدا أن ركبته سليمة، وأنه يتطلع للمشاركة في المباريات.

وأتم تصريحاته: “أحترم قرارات المدير الفني ديديه ديشامب، لقد مررت بفترة عصيبة، ولكن الجهاز الفني يثق بي وبقدراتي”.

وشارك صامويل أومتيتي في فوز فرنسا على مولدوفا 4-1، مساء الجمعة الماضي في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لـ”يورو 2020″.