المنتخب الأولمبي يتعادل في غينيا :

تمكن المنتخب الوطني لأقل من 23 من تحقيق نتيجة إيجابية في خرجته التي قادته إلى مواجهة منتخب غينيا الاستوائية، في إطار ذهاب الدور التصفوي الثاني المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا، بعد أن نجح أشبال المدرب باتيلي من فرض التعادل السلبي على أصحاب الأرض في اللقاء الذي جمعهما أمس، في انتظار لقاء العودة الذي سيلعب يوم الثلاثاء القادم على أرضية ملعب 5 جويلية بداية من الساعة الخامسة على أمل الفوز والتأهل إلى الدور الأخير.

ب-ب

مرتبط