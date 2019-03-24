بلماضي: “راضون عن النتيجة المحققة أمام غامبيا”

كشف مدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة سهرة الجمعة الماضي التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل فريق، بين الخضر والضيوف من غامبيا، عن رضاه على الأداء المُقدّم من طرف أشباله رغم التعادل الذي يعتبر بمثابة التعثر داخل القواعد، حيث صرح مدرب نادي الدحيل القطري السابق قائلا: “أنا واللاعبون راضون على النتيجة المحققة ضد غامبيا، المنافس كان بحاجة ماسة لتحقيق الفوز من اجل تحقيق التأهل للدور القادم، وهو ما جعل المباراة تبدوا معقدة بالنسبة لنا في العديد من فترات المواجهة، لا يجب أن يخفى عليكم بأننا في مرحلة تجريب بعض اللاعبين الذين التحقوا مؤخرا بالمنتخب وأنا سعيد بأداء بعض الشبان الذي شاركوا في هذه المباراة”.

“هناك لاعبون لم يكونوا في المستوى الذي انتظرناه منهم”

لم يخف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عدم قناعته بمردود بعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سهرة أمس الأول أمام المنتخب الغامبي في لقاء الجولة الأخيرة من رسم تصفيات كان 2019، حيث كشف مدرب الخضر عقب نهاية المواجهة مصرحا: “صراحة لست مقتنعا بأداء بعض العناصر التي منحناها الفرصة في مباراة غامبيا، وبعض الأسماء التي أبقى طبعا متحفظا عن ذكر هويتها لم تكن في المُستوى الذي انتظرناه منها، كلكم شاهدتم بأننا قد ضيعنا العديد من الفرص السهلة خاصة في الشوط الثاني وأنا غير راض من هذه الناحية تماما”.

“كنا قادرين على قتل المقابلة والمنافس استغل نصف فرصة عدّل منها النتيجة”

كما استرسل الناخب الوطني جمال بلماضي خلال تصريحاته التي أدلى بها في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة الخضر بالضيوف من المنتخب الغامبي، متحدثا عن مجريات المباراة التي قال بأن لاعبين كانوا قادرين على قتلها قبل أن يعود الضيوف في النتيجة حين أكد يقول في هذا الصدد: “لقد سيطرنا كما لاحظتم على اللقاء بالطول والعرض، وكنا قادرين على قتل النتيجة في العديد من الفرص التي أتيحت لنا قبل أن يتمكن الضيوف من العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل، المنتخب الغامبي استغل كرة طويلة عدل من خلالها النتيجة بعد سوء تفاهم بين المدافع حليش وزميله الحارس دوخة، كما لا يجب أن يخفى عنكم بأنه عند تعديل المنافس للنتيجة كنا منقوصين عدديا لأن أحد لاعبينا كان خارج الميدان بتاتا لتلقي العلاج”.

م.دحوي

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