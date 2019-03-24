بلماضي سرّح اللاعبين من التربص :

قام الناخب الوطني صباح أمس ببرمجة حصة تدريبية للاعبين، حيث قسم المجموعة إلى فوجين، فاللاعبون الذين شاركوا في لقاء غامبيا خضعوا إلى حصة استرخائية في قاعة تقوية العضلات وحصص علاجية مع المدلك، من أجل التخلص من تعب المواجهة، في حين قرر الإشراف على الحصة التدريبية التي خضع لها رفقاء محرز الذين لم يكونوا معنيين بمواجهة أول أمس بشكل عادي على الأرضية الكبيرة بمركز سيدي موسى.

شرع في التحضير لمواجهة تونس

لم ينتظر بلماضي كثيرا وشرع أمس في التحضير للقاء القادم أمام منتخب تونس يوم الثلاثاء، خاصة أن التشكيلة التي سيعتمد عليها واضحة وستكون مغايرة تماما لتلك التي واجهت غامبيا، حيث ينتظر أن يقحم التشكيلة المثالية والتي سيعتمد عليها بعد قرابة ثلاثة أشهر في كان مصر.

منح لاعبيه نصف يوم راحة

عقب وجبة الغداء قام الناخب الوطني بمنح لاعبيه يوم راحة، ورخص للجميع بمغادرة مركز سيدي موسى على أن تكون العودة ليلا، وهي فرصة للاعبين للخروج من أسوار سيدي موسى وتغيير الأجواء قبل العودة إلى جو العمل والتركيز على لقاء تونس الودي.

حصة مساء اليوم لتجريب تشكيلة تونس

سيعود رفقاء بن رحمة إلى أجواء العمل مساء اليوم بمشاركة جميع اللاعبين في الحصة المبرمجة مساء، والتي سيجرب فيها بلماضي التشكيلة التي ستواجه تونس، وذلك ببرمجة لقاءات تطبيقية ضد التشكيلة التي واجهت غامبيا

ب-ب

مرتبط