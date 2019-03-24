بن ناصر: “طبقنا تعليمات بلماضي وسعيد للمستوى الذي قدمته”

رغم أن اللقاء كان بمستوى متوسط لأبعد الحدود إلا أن لاعب إيمبولي إسماعيل بن ناصر كان من بين أحسن اللاعبين، بن ناصر أدلى بتصريحات في المنطقة المختلطة بعد نهاية اللقاء وكما هو متوقع تكلم عن ضياع الفوز وقال:” مع الأسف رغم سيطرتنا على اللقاء وتطبيقنا لكل ما طلبه المدرب ثم يأتيك هدف في اللحظة الأخيرة يحطم كل ما لديك، إنه أمر سيئ للغاية لقد سيطرنا وكان بإمكاننا تسجيل العديد من الأهداف لكننا وقعنا في خطأ التساهل وهو خطأ لأن اللقاء يمتد لغاية الدقيقة الـ95 وهو ما حدث وتلقينا هدفا في الأخير “.

“راض عن مستواي رغم أنني لم ألعب في مركزي المفضل”

بعد ذلك تحدث بن ناصر عن مستواه، حيث أبدى ارتياحا كبيرا بفضل المستوى المقدم رغم أن لم يلعب في مركزه المفضل كما قال: “أنا سعيد جدا لمشاركتي وللمستوى الذي قدمته، لم ألعب في المنصب الذي ألعب فيه حاليا مع فريقي لكني لعبت سابقا في هذا المركز، مهدي ( عبيد ) هو من لعب في هذا المنصب، وبالمناسبة أهنئنه على الهدف المميز الذي سجله “.

“علي التأكيد في المستقبل من أجل حجز مكان مع الخضر”

رغم رضاه الكامل عن مستواه إلا أن بن ناصر كشف أنه لن يتوقف هنا وسيقاتل مستقبلا لأجل التأكيد أكثر فأكثر، وفي هذا الشأن قال:” الحمد الله أن المستوى الذي قدمته كان جيدا لكن لا يجب علي أن أتوقف يجب علي أن أعمل بقوة من أجل البرهنة، لا يجب أبدا أن أتوقف لأن الأمر مهم جدا بالنسبة لي، الأمور لم تحسم بعد ( يقصد المجموعة المسافرة للعب الكان )” وقال بلماضي في ندوته الصحفية، أن بن ناصر من بين اللاعبين الذين قدموا مستوى مميزا في اللقاء الماضي، ومن دون شك يكون قد اقتنع به واقتنع بضرورة اصطحابه إلى مصر في الكان المقبل إن شاء الله .

بورقعة –ع

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