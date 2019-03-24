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جدار برازيلي يسقط على رأس ثنائي ريال مدريد :

24 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 33 زيارة

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، التغييرات التي من المحتمل أن تحدث في دفاع ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن تعاقد ريال مدريد مع البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب بورتو، مقابل 50 مليون يورو يهدد برحيل اثنين من مدافعي الميرنغي.

وأشارت إلى أن خيسوس فاييخو وناتشو فرنانديز يقتربان من مغادرة قلعة “سانتياغو برنابيو”، بسبب أن خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بالموسم المقبل ستكون قائمة على الثلاثي سيرجيو راموس ورافائيل فاران وميليتاو.

وأوضحت أن رحيل فاييخو سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي بات مؤكدًا، بينما تتضاءل فرص بقاء ناتشو على دكة ريال مدريد رغم أنه شارك في نصف عدد مباريات الميرنغي هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة أن سعر صفقة ميليتاو المرتفع لا يعني أنه سيشارك أساسيًا في دفاع الميرنغي، ولكن عليه أن يدخل في منافسة قوية مع راموس وفاران.

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