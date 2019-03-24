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حليش: “قدمنا لقاء جيدا والنتيجة النهائية لا تعكس ذلك”‘

24 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 28 زيارة

قائد المنتخب الوطني والعائد بعد غياب طويل جدا رفيق حليش أدلى هو الآخر بدلوه، رفيق أيد كل رفقائه الذين صرحوا حول مستوى المنتخب، حيث قال أنه كان مميزا وأيدهم أيضا في أن الهدف الغامبي لم يكن مستحقا وقال:” الحمد لله على كل حال، أعتقد أننا قدمنا لقاء مميزا جدا لكن للأسف النتيجة النهائية لم تعكس الأداء المقدم بعد أن تلقينا هدفا في الأنفاس الأخيرة من اللقاء” .
” تواجد الكثير من اللاعبين الجدد ونقص الخبرة أثر علينا”
لاعب موريرنسي البرتغالي أشاد بالتشكيلة التي شاركت وقال أنه ينتظرها مستقبل زاهر لكنه أيضا كشف أن نقص الخبرة عامل أثر كثيرا على المجموعة وقال:” الهدف الذي تلقيناه يعود لنقص الخبرة لأن المنتخب شارك فيه عدد كبير من اللاعبين الشباب، لكن الحمد لله لقد شاهدنا فريقا شابا ولاعبين لديهم مستقبل زاهر أرادوا البرهنة على إمكانياتهم، وإن شاء الله هذا تحضير فقط لكأس إفريقيا “. حليش ورغم أنه لم يقل ذلك إلا أنه هو من يتحمل الهدف الذي دخل شباك الخضر بعد أن عجز عن إبعاد كرة سهلة بالرأس .
بورقعة-ع

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