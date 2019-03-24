دوخة: ” تمكنا من تقديم لقاء جيد وعلينا استخلاص الدروس”

ثمن حارس الخضر عز الدين دوخة المستوى الذي قدمه زملاؤه في لقاء غامبيا، فرغم أن الكثيرين وصفوا اللقاء بغير المهم إلا أن دوخة عاكسهم في ذلك، دوخة قال أن لقاء غامبيا كان مهما جدا خاصة لبعض اللاعبين” رغم أننا متأهلون سلفا إلا أن لقاء غامبيا كان مهما جدا بالنسبة لنا، التشكيلة التي لعبت كانت شابة وبلماضي أراد تجريب بعض اللاعبين في بعض المراكز “ولم يختبر دوخة كثيرا في لقاء غامبيا فعدا الكرة التي دخلت شباكه لم تصله سوى كرتين طيلة التسعين دقيقة كانتا سهلتين أي أنه لم يجرب في لقاء غامبيا .

“اللقاء كان بين أيدينا وغامبيا استغلت النقص العددي في الأخير لتسجيل الهدف”

دائما مع بلماضي وتعليماته فقد أكد دوخة أنهم تحكموا في اللقاء وذلك من خلال تطبيق تعليمات المدرب جمال بلماضي، لكن النهاية لم تكن جيدة وفي هذا الشأن قال:” تمكنا من تطبيق تعليمات المدرب الوطني، حيث تمكنا في الشوط الأول من تسجيل هدف وفي الشوط الثاني أعتقد أن العشر دقائق الأخيرة عرفت استفاقة الغامبيين ومع النقص العددي الذي كنا نعاني منه استغلوا الفرصة وسجلوا الهدف”.

“حليش قدم مستوى جيدا ومعه الدفاع كان ممتازا”

في الأخير تحدث دوخة عن الهدف الذي دخل شباكه والذي يتحمل مسؤوليته القائد رفيق حليش، دوخة رفض تحميل حليش المسؤولية وقال:” الدفاع بقيادة رفيق حليش كان جد ممتاز ولن أقول أكثر من ذلك، الآن علينا أن نستخلص الدروس من أجل التعويض في اللقاءات المقبلة إن شاء الله “.

بورقعة –ع

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