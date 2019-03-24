سان جيرمان يحصن هدف بايرن ميونخ :

اتفقت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق، على خطوة حاسمة.

وأكدت قناة TF1 الفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، أن إدارة بي إس جي اتفقت على تمديد تعاقد توخيل لموسم إضافي، ليرتبط بالفريق حتى صيف 2021 مع تحسين راتب المدير الفني الألماني.

وأضافت أن الإعلان بشكل رسمي عن هذه الخطوة يبقى مسألة وقت فقط، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق، والمضي قدما نحو هدف النادي بمواصلة البحث عن اللقب القاري.

ولفتت إلى أن المفاوضات بين توخيل ومسؤولي سان جيرمان، بدأت قبل مباراتي الفريق ضد مانشستر يونايتد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وتفعيل الاتفاق بين الطرفين يؤكد على الثقة التامة في قدرات المدرب الألماني.

وكشفت القناة الفرنسية أيضا، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي لم يحسم بعد مصير مديره الفني نيكو كوفاتش، استطلع رأي توماس توخيل في تولي مهمة البافاري، إلا أن مدرب بي إس جي رفض مغادرة العاصمة الفرنسية.

وشددت على أن الخطوة التالية للإدارة الباريسية، ستكون تدعيم الفريق بصفقات جديدة، خاصة ترميم مركز لاعب الوسط وقلب الدفاع، مع بيع بعض اللاعبين الحاليين، التزاما بلوائح اللعب المالي النظيف.