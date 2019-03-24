عبد اللاوي: “شرف كبير لي أن ألعب مع حليش وأتمنى أنني كنت موفقا ضد غامبيا”

عبد اللاوي لاعب سيون السويسري لم يكن ينتظر من دون شك المشاركة كأساسي وفي تسعين دقيقة، حيث أبدى سعادته الكبيرة بذلك وأبدى سعادة أكبر أنه رافق رفيق حليش في قلب الدفاع وعن الأمر قال:” اللعب بجانب رفيق حليش أمر مشرف جدا بالنسبة لي، الكل يعرف حليش وهو لاعب غني عن كل تعريف، لعب في المنتخب الوطني لسنوات طويلة جدا، أعتقد أنني قدمت كل ما لدي في هذا اللقاء وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بي “.

“الهدف الذي سجل علينا هو النقطة السوداء في اللقاء”

عبد اللاوي علق بدوره على لقطة الهدف الوحيد الذي دخل مرمى دوخة، حيث قال أن المشكل مشكل تركيز، كما قال أنه تفاجأ بالعدد الهائل للغامبيين في تلك اللحظة وفي هذا الشأن قال:” الهدف الذي سجل علينا هو النقطة السلبية الوحيدة في هذا اللقاء لأننا سيطرنا على اللقاء من البداية حتى النهاية، ليأتيك هدف في الدقيقة الأخيرة، أعتقد أنه مشكل تركيز لم نكن ننتظر أنهم سيضغطون بتلك الطريقة وبذلك العدد في نهاية اللقاء، لكن هذا لن يمنعنا ولن يحبطنا للقيام بتحضير جيد لكأس إفريقيا المقبلة إن شاء الله “.

“تفاهمت مع حليش بشكل مميز ومع مرور الوقت سيتحسن الأداء”

لاعب اتحاد العاصمة السابق رفض تجميل نفسه وزميله حليش مسؤولية الهدف عطفا على أنهما يلعبان أول لقاء مع بعضهما حيث قال أنه تفاهم بشكل جيد معه وأضاف:” التفاهم كان مميزا بيني وبين رفيق حليش كما قلت سابقا، عندما تلعب بجانب لاعب مميز ويحسن لعب كرة القدم وعلى مستوى عالي فإن التفاهم يأتي لوحده، الآن دعونا ننظر للمستقبل وإن شاء الله في لقاء تونس يتحسن المردود أكثر” .

“علينا أن نهنئ اللاعبين على المستوى المقدم”

أيوب رفض في الأخير التركيز على الهدف الذي سجل ونسيان المجهودات الكبيرة التي قدمها اللاعبون، لاعب سيون قال أن الأولى هو تهنئة هؤلاء الشباب، الذين قدموا بحسبه مستوى جيدا وختم تصريحات بالقول: “أعتقد أننا قدمنا لقاء مميزا على العموم، اللاعبون قدموا ما لديهم وأظن أنه يجب تهنئتهم على الأداء، صحيح أننا تلقينا هدفا في الأخير، لكن كما قلت كان ضد مجريات اللعب “.

بورقعة –ع

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