Kylian Mbappe of PS celebrates scoring the second goal during the UEFA Champions League Round of 16 First Leg match at the Old Trafford Stadium, Manchester. Picture date: 12th February 2019. Photo : Yates / Spi / Icon Sport

عرش الملكي شرط مبابي للدفاع عن شعار ريال مدريد : شاركها Facebook

LinkedIn أزاح تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، الستار عن الشرط الذي وضعه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من أجل الموافقة على الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في الموسم المقبل. ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن صفقة انتقال مهاجم سان جيرمان إلى المرينغي، ستكلف خزانة النادي الملكي قرابة 300 مليون يورو، مقسمة إلى 250 مليونًا للنادي الفرنسي، و50 مليونًا لصالح مهاجم الديوك. وأشارت إلى أن مبابي سيصل راتبه في الموسم المقبل مع سان جيرمان إلى 13.2 مليون يورو، وبالتالي فإنه لن يوافق على التوقيع لريال مدريد، إلا إذا حصل على 15 مليونًا في العام. وبهذا الرقم فإن مبابي سيصبح الأعلى راتبًا في ريال مدريد، متفوقًا على نجوم بحجم غاريث بيل، كريم بنزيما، سيرجيو راموس، ولوكا مودريتش. وأكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يفضل إتمام صفقة مبابي، علي التعاقد مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، في الموسم المقبل. يذكر أن العديد من التقارير، أشارت إلى أن ريال مدريد خصص 300 مليون يورو، لإبرام صفقات قوية في الميركاتو الصيفي المقبل، يأتي على رأسها الظفر بخدمات جوهرة باريس سان جيرمان، لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو الصيف الماضي. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

