الرئيسية / آخر الأخبار / غوارديولا يخطط للانقضاض على هدف برشلونة

غوارديولا يخطط للانقضاض على هدف برشلونة

24 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 38 زيارة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يخطط للتعاقد مع هدف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن غوارديولا يضع عينه على البرازيلي فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، لدعم مركز الظهير الأيسر في صفوف السيتيزينز.

ويدعم إتمام صفقة انتقال لويس إلى مانشستر سيتي، أن عقد اللاعب مع أتلتيكو ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي فإن الانتقال سيتم بشكل مجاني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم وجود اهتمام من برشلونة بضم لويس كي يكون بديلًا لجوردي ألبا، إلا أن غوارديولا هو الوحيد الذي تواصل مع اللاعب البرازيلي حتى الآن.

ويبحث غوارديولا عن اسم جديد، في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابات بنجامين ميندي المتكررة.

شاهد أيضاً

أومتيتي يدلي باعتراف مثير :

كشف صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ومنتخب فرنسا، عن مفاجأة تخص مشاركته مع الديوك في التتويج …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved