غوارديولا يخطط للانقضاض على هدف برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يخطط للتعاقد مع هدف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن غوارديولا يضع عينه على البرازيلي فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، لدعم مركز الظهير الأيسر في صفوف السيتيزينز.

ويدعم إتمام صفقة انتقال لويس إلى مانشستر سيتي، أن عقد اللاعب مع أتلتيكو ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي فإن الانتقال سيتم بشكل مجاني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم وجود اهتمام من برشلونة بضم لويس كي يكون بديلًا لجوردي ألبا، إلا أن غوارديولا هو الوحيد الذي تواصل مع اللاعب البرازيلي حتى الآن.

ويبحث غوارديولا عن اسم جديد، في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابات بنجامين ميندي المتكررة.